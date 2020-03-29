在這個萬物皆漲的時代，買房動輒千萬起跳，舉凡屋況、房貸、學區、交通位置、生活機能…等等，都是左右房價的關鍵，因此不得不審慎評估。日前就有網友透露看上一戶新成屋，不過卻有開門見灶、浴廁無對外窗等問題，讓他十分猶豫，對此，有內行人點出浴廁關鍵不在窗戶，而是「暖風機」，認為浴廁「要有窗」的觀念根本是都市傳說。

原PO日前在PTT「home-sale板」PO文指出，最近看上一間室內約20坪的2房新成屋，缺點有單面採光、浴廁無對外窗、開門見灶等問題，「目前想做個玄關來擋開門見灶的問題，不知道適不適合。想請教各位對於這個格局有沒有什麼看法，或是整個格局有什麼建議的改法？」

貼文一出隨即掀起熱議，有不少網友看了室內格局後發現廚房並非正對大門，直言「原始格局這樣不算開門見灶」、「廚房掛個簾子擋住可解決」；反倒是「浴廁無對外窗」引起網友熱議，「個人覺得這格局很不錯耶！不過兩個浴室都沒有對外窗有點可惜」、「廁所沒對外窗基本上不用考慮吧」、「除了廁所，其他ok」。

不過也有過來人點出關鍵不在窗，而在「暖風機」，紛紛吐槽「小坪數廁所很少會有對外窗吧」、「廁所開窗到底是哪裡來的都市傳說？有窗你不抽2天也不會乾，沒窗你一抽3小時就乾8成，關鍵根本不是窗啊」、「以前的人沒裝暖風機，所以覺得廁所一定要開窗，但現在有暖風機，有沒有開窗就不是很重要了」、「廁所開窗好處是早上有採光，潮濕什麼的其次啦」。