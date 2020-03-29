皇帝是統治整個國家的最高領導人，自然有許多象徵他權力的物品在身邊，而其中一項就是「扇子」，在班固所著的《竹扇賦》中寫道：「削為扇嬰成器美，托御君王供時有」，就可以見得扇子與君王權力象徵有著緊密的關係，且在當時扇子僅作為帝王的儀仗之器，直到漢代才開始有扇風的作用。

在唐玄宗之時，為了更加凸顯帝王的權威，大臣蕭嵩訂定了新的制度－在正殿上置扇，在皇帝上朝之時，御座的前方會先用六柄掌扇相合遮擋，待皇帝坐定位後才開扇受眾臣朝拜，左右則會留扇三柄立侍，而退朝的時候也同樣會先合扇於御座前，待皇帝離席後才撤扇；這個制度又被稱為「索扇制度」，主要是對皇帝威嚴的維護，強化皇權神聖性的一種禮儀制度。

到了盛唐時期，皇帝出行時不再使用圓形華蓋，改以傘和雉尾扇組合的儀仗，而其中雉尾扇僅有皇帝與親王可以使用，其他品官則為團扇，而且執扇之人也得謹慎挑選，基本上都是由唐代品官族屬中的青壯男性來執扇，而且對於身高與容貌的條件要求也相當嚴格。