繼《靈驗！我在人間看見拜拜背後的祕密》，人氣靈修作家──宇色進一步分享「拜神就是拜己」的心得。在《靈驗2．我在人間發現拜拜真正的力量》一書中，藉由一個個真實的案例，以及一段段與神明的對話，以反求諸己的拜拜哲學，引導你邁向「神性合一」，找到並發揮拜拜真正的力量！

【精彩書摘】

◎家人、親人忌日時，除了準備鮮花、素果上香膜拜，還能為往生者做什麼？

拜拜儀式是為了收懾我們紛亂的心以專注於當下的行為，其牲禮多寡與樣式並非重點，最重要的是我們的「心」。當我們拿香膜拜時，請以一顆非常虔敬的心專注在你的意念中，並詳細向往生者告知家中一切，切勿抱怨家中的事務和對他們如何思念與不捨，這樣做只會讓往生者更加不安。

除此之外，想要往生者到達更好的靈界，與其準備豐盛的牲禮，不如以自己及往生者的名義多多行善、佈施，這樣不僅對自己好也對往生者好。你可以在上香膜拜的最後，發自內心地念這一句話：「願將我今年所行的一切善事、寧靜心的功德福報迴向給你，願諸佛菩薩能將我功德福報給我往生親人○○○，願他們能夠吉祥、平安、快樂。」

◎該持何種經、咒給往生親人，它們才會收到功德，受到仙佛菩薩的庇佑？

常有人問這個問題，家中某某人的忌日將至，想在家祭拜並念經迴向給對方，到底該念什麼經才合適呢？

沒有任何一部經文通用於所有人（包含往生者），因為每個人都是獨一無二的，人心也是複雜的。換個角度想，所謂適合的經咒就是──我們願以哪一尊仙佛菩薩的願力為依歸和效法對象。一般人會認為持《地藏王菩薩本願經》時的功德、願力，往生親人在陰間才能領受得到，因為我們認為它記載了地藏王菩薩的願力（地獄不空，誓不成佛）。

其實，地藏王菩薩之大願包含了：「未來世中，若有善男子善女人，於佛法中，一念恭敬，我亦百千方便，度脫是人，於生死中速得解脫。」意指任何人只要恭敬禮拜佛法，地藏王菩薩願現種種法相與願力度化眾人──地藏王菩薩的願力是要乘佛法之願力教化六道眾生，不單單是投報地獄界之眾生啊！

然而，站在持咒、念經的立場，建議大家可以從以下角度選擇適合的經咒：

① 持誦之人與何部經、咒較相應，平時有相應，持咒該經文才有力量，如無相應，力量會比較薄弱。

② 持誦之人與哪位仙佛菩薩較相應（經、咒都是特定仙佛菩薩之願力，例如《藥師咒》源自於藥師佛），如果持經咒的人平時有相應之仙佛菩薩，持經咒時相應心會產生更大的願力，迴向時，另一世界的親人才會領受。

③ 往生親人生前是否有特別信仰的仙佛菩薩、經咒，如果持經人與對象都無特別相應之經咒與仙佛菩薩，那麼念經對往生親人的幫助不大，這就像一個人生前不信菩薩，往生後又如何因持經《大悲咒》而被願力和菩薩被澤呢？

每位仙佛都是發大願、持大悲心才能成為天人，我相信只要在持咒念經時發願，並投注專注力、精神和虔誠心，無論持哪一部經咒，往生親人都能領受到仙佛菩薩的願力與功德。

(本文由《靈驗2．我在人間發現拜拜真正的力量》/柿子文化 提供)