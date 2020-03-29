從小毛病到重症，各有各的好發時段，這就是連醫生都害怕的黑時間。作者石黑源之是醫學博士，研究黑時間已超過37年，《連醫生都害怕的黑時間》一書是他臨床研究的大成，他說，人類依大自然的法則誕生在這個世界上，所以，我們的身體構造與機能，無法擺脫大自然的法則掌控。

【精彩書摘】

流行性感冒盛行的時節，是在氣溫和溼度都變低的12月下旬。3月起氣溫和溼度上升，感染流行性感冒的人開始減少。

流行性感冒不只有喉嚨痛、流鼻涕、咳嗽等如同普通感冒的症狀，還會發燒到攝氏38度以上，或突然出現頭痛、關節痛、肌肉痠痛等全身性的症狀。

兒童患病的話，偶有發生急性腦炎的情形；老年人或免疫力較差的人，也可能演變成肺炎，需要多加留意。

流行性感冒是因感染「流感病毒」所引起，即使退燒了，體內的流感病毒也不會馬上消失，仍然具有傳染力。

3月起氣溫和溼度上升，感染流行性感冒的人開始減少。（圖／大是文化 提供）

因此，有些學校、安親班、幼稚園等，會規定學童退燒後2天（幼兒3天），以及發病後5天內不可到校。甚至也有越來越多的企業，要求罹病的員工不必來公司、在家自主隔離。

一旦罹患流行性感冒，不僅自己，家人、公司的行程都必須調整，對生活的影響也很大。所以，應盡可能事先預防感染，即使不慎染病，為了不讓病情惡化，還是建議接種流感疫苗。

年輕人建議接種2次。因為第一次接種所產生的抗體，會因第二次接種而使抗體效價（量或強度）大幅上升，這稱為「追加效應」（booster effect）。

建議在流行性感冒開始盛行的12月中旬前（按：臺灣是下旬開始進入盛行期），接受預防接種。兒童的話，因為要隔一段時間接種兩次，不妨從稍早的10月左右開始接種。

不過，就算接種疫苗，還是有可能罹患。平常還是要多漱口、勤洗手，並適時戴口罩。房間也要保持良好通風，可善加利用加溼器。

建議在10月到12月中旬，接種流行性感冒疫苗。平常要徹底漱口、洗手，同時也要注意室內的環境。

(本文由《連醫生都害怕的黑時間》/大是文化 提供)