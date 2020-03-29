「我們都在學習如何當父母我們會寵愛她，但不會寵壞她。」夏克立、黃嘉千全方位實踐「愛」與「界限」兩大教養準則，他們是說到做到的狠心父母，也是處處關懷的暖心爸媽，將女兒夏天教成了「沒有公主病的公主」。

【精彩書摘】

禮貌是德育的一部分，不管是日常生活中，還是在《爸爸去哪兒》第三季的錄製現場，很多人都對我們說：「夏天這個小女孩怎麼會這麼有禮貌啊？」他們都說夏天一看就是非常有教養的家庭培養出來的孩子，從她身上一眼就能看到她父母的樣子，或者說她的原生家庭的樣貌。

其實教小孩子禮儀、禮貌是一件非常不容易的事，孩子出生以後就是一張白紙，很容易受到環境的影響，變好或變壞。夏天也不是從小就做得這麼好，有時候我們也非常生氣，甚至會處罰她。我們為此嘗試過很多種方法，在這方面花費了很長的時間。

有時候別人幫忙遞給她一個東西，她接過來就走了，沒有任何表示。這時候我就忍不住要生氣：「夏天，為什麼不跟人家說謝謝？」她總是說：「我忘記了。」

這個時候我就會跟她解釋：「這是不能忘記的，別人拿東西給妳不是理所當然，為什麼人家要幫妳拿這個東西，妳知道嗎？第一，因為妳是小朋友，可能拿不到。第二，因為人家喜歡妳。妳要是忘記了這兩點，就辜負了人家對妳的好，以後人家就不願意對妳好了，所以妳得知道表達感謝啊。」

別人為什麼要幫你呢？他本來可以拿這個時間去做別的事情，別人沒有要幫助你的義務和責任，所以對於別人的幫助，一定要說「謝謝」。

我們應該經常心懷感激，把我們的感謝之意表達出來，我從不覺得這是矯情。有人會說：「謝那麼多幹嘛？太客氣了，沒有必要。」而我覺得，夏天明明可以自己去拿，可是對方知道她在忙，或者知道她是小孩，她做不了，所以出於好意才會幫忙的，我們當然要表示感謝，這是對人家好意的一種尊重。

不管哪個行業，不管對方幫你做什麼事，只要幫了我們，就應該表示感謝。就算我們去餐廳，服務生為我們服務，都要跟對方說謝謝，這是人與人之間最起碼的尊重。當然，也許那是他的分內的事，可是我們的「謝謝」既表示尊重他的工作，也是對他的一種鼓勵，人家得到我們的謝謝，也會做得更賣力，然後會做得更好。這不是很好嗎？

我們要站在別人的角度去想問題，謝謝的意思有很多、很多，我常常這樣跟夏天講。我知道她理解了，她也知道該怎麼做，但她是小孩子，有時候真的會忘。其他的家長可能會說，下次記得說就好。可是我不允許她這樣，沒有下次。

我會對她說：「夏天，妳就是不能忘，它非常重要，沒有說謝謝非常沒有禮貌，我沒有見過哪個公主是這麼沒禮貌的。妳不說也可以，但妳不要當公主了，當公主太累了，要做這個、要做那個，什麼都要做。妳還要繼續當公主嗎？」

她會說：「我要當。」

我說：「Poppy，媽咪勸妳不要當，當公主太累了。」

夏天一般依然會說：「我要當。」

這時我會說：「既然選擇要繼續當公主，我就要告訴妳，公主會跟所有幫助她的人說謝謝，一次也不會忘，所以妳也要這樣做呀！」

這招對夏天屢試不爽。這在心理學上也是有根據的，我這麼說是在培養她的同理心。簡單地說，同理心就是從對方的角度出發，為他人設身處地思考問題的一種方式。她那麼想當公主，我就從公主的角度，讓她去想問題。所以，我給了她一個無法拒絕的選擇。而妳的選擇會決定妳的結果，妳的選擇會決定妳的未來，這是必然的結果，這也是我想提醒夏天的。

(本文由《因為愛，陪妳做公主》/野人文化 提供)