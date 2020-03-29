(影片來源/YouTube/happyhour85222/如遭刪除請見諒)

買房子的時候大多數人都會仔細檢查細節，以免之後才發現有什麼問題，然而有時還是會在買下後才找到一些驚人的驚喜。日前，美國一戶人家所飼養的小貓調皮地將房間的壁紙給抓破了，沒想到卻意外發現了背後藏著的壯麗山水畫，讓這戶人家非常驚訝，希望能找到這幅畫的作者。

根據《CNN》報導，女屋主傑克曼（Ceejae Jackman）所飼養的小貓前陣子因為調皮抓壞了壁紙，露出了背後牆面的一小角，然而上面卻似乎有著繪畫作品，傑克曼對此感到非常興奮，於是立刻拍照傳給兒子並請他前來幫忙將壁紙拆除，兒子對這幅畫也充滿了好奇，兩人花了將近一個禮拜的時間才終於撕下了整個房間的壁紙。

從傑克曼分享的照片及影片可以看到，有一面牆上畫著一座湖畔，一旁還有一尊佛像，另一面牆則是一處田野上充滿著寶塔，天空有著紫色的雲朵圍繞著高山，母子兩人對於壁畫都相當震驚，兒子認為這像極了「香格里拉」，而傑克曼則覺得這些話是由印度教中得到靈感。

傑克曼表示自己住在這棟房子已經2年的時間，卻從未察覺壁畫的存在，她也在臉書發文希望可以找到畫的作者，而就在不久前，這幅畫的作者喬迪（Jody Bayles）向她聯繫，並附上了自己創作的影片，傑克曼表達了她的喜愛之情：「我確實喜歡壁紙，但我更喜歡壁畫」。