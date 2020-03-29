那個時代、那些人、那些事，交融出臺灣的過去與現在。資深媒體人鄭佩芬在《近看兩蔣家事與國事：一九四五～一九八八軼事見聞錄》一書中，將親眼目賭或親身經歷的真相與事件翔實記載下來。

【精彩書摘】

蔣孝武是蔣經國的第二個兒子，從小不像哥哥蔣孝文被寄以厚望，也不如弟弟蔣孝勇被寵愛，更別說被視同掌上明珠的姐姐蔣孝章。

1967年，由於蔣孝武從小不愛唸書，22歲時被送往德國慕尼黑政治學院讀書。1968年，蔣孝武與瑞士華裔汪長詩在美國結婚，長子友松也在同年出生。1970年，蔣孝文病倒，身為次子的孝武被召回臺灣，1972年1月，友蘭出生。1974年，蔣孝武從文化大學中美關係研究所畢業，獲得法學碩士學位，逐漸取代了蔣孝文的地位。

1975年6月27日，榮電公司成立，蔣孝武出任第一任董事長。由於蔣孝武與女藝人間的緋聞不斷，汪長詩帶著年幼的子女遠走瑞士。後因海外臺獨人士威脅要綁架兩名子女，汪長詩自覺個人無力承擔責任，只得將子女友松與友蘭送回臺灣，交還給蔣孝武。

1976年，蔣孝武出任中央電臺主任，蔡惠媚此時結識了蔣孝武，並擔任兩名子女的家教。蔣孝武常帶著友松、友蘭到高雄拆船大戶王茲華與張雅玲夫婦家作客，蔡惠媚會隨行照料友松、友蘭。蔣孝武習慣稱張雅玲「大姐」。

在蔣經國刻意栽培下，1977年，蔣孝武出任廣電事業協會理事長、國民黨黨務顧問，以及國民黨新聞黨部常務委員，逐漸進入權力中心；1979年，蔣經國安排蔣孝武參與國家安全會議；1980年，出掌黨營中廣公司總經理。1981年3月29日，國民黨在陽明山召開第12次全國代表大會，蔣經國總統兼國民黨主席，聲望如日中天。當時，年僅36歲的蔣孝武因為是中廣總經理，又是國民黨黨務顧問，自然是當次大會的出席代表。

蔣孝武代表出席全會，立即成為會場上的焦點，追逐他的不是媒體，而是許多出列席同志爭相上前，或到他的座位向他問好，更有海外代表直接尊稱他為「孝武公」。部分較為資深的出席代表見狀，直說不可思議，並表示：36歲也能稱「公」？

當中央委員候選人的提名名單發布後，蔣孝武也列名其中，自然吸引想競選中央委員的代表，希望與他掛名拉高聲勢，增加當選機會。這樣的場景，想必已有人向蔣經國報告，最後正式投票時，選票上蔣孝武的名字已被刪除，他也沒有出現在大會會場投票。

江南著的《蔣經國傳》毀了蔣家人的接班夢。(中時資料照片)

因江南案外放新加坡避禍

1984年發生江南案，竹聯幫分子張安樂為了自保，咬住是蔣孝武指使，蔣經國在外有美國壓力，內有黨外的挑戰下，焦頭爛額之際，只得決定將蔣孝武外放新加坡避禍。

蔣孝武雖然與蔡惠媚交往近10年，蔣經國堅持蔣家子女不得離婚，媳婦汪長詩一定會回頭。1986年3月，蔣孝武外放赴新加坡，蔣方良不放心兒子孤單一人在外沒人照顧，4月11日，蔣經國同意蔣孝武與蔡惠媚結婚。當天我與徐乃錦在日月潭參加女青年會的訓練活動，晚上回到房間，徐乃錦撥了一通電話給蔣方良說：「阿媽，恭喜您，孝武結婚了，您不用再擔心孝武沒人照顧了。」

1988年蔣經國過世，蔣孝武次年成功安排李登輝以總統身分訪問新加坡，獲李登輝調升為中華民國駐日代表。1990年2月，李登輝提名李元簇，搭檔競選中華民國第8任正、副總統，引發部分擁有投票權的老國代們不滿，決定徵召林洋港與蔣緯國搭檔，以林蔣配挑戰李李配。

面對一場即將發生的政治風暴，當時擔任駐日代表的蔣孝武，看到一邊是蔣家的長輩，一邊是父親生前提攜的接班人，覺得自己責無旁貸，必須出面阻止這場紛爭。

首先，他在3月初投票前，發表了一封〈致國民黨諸領導同志的一封信〉，批判黨內同志：「黨不黨，政不正，有選票卻無民意。」回臺後並公開表示，他的父親生前曾公開表示：「蔣家人不會再參與政治！」此外，他還對蔣緯國撂下重話：「不會在他身上浪費任何一分鐘。」至此，叔姪二人已到公開翻臉的地步。

家中已沒有能說上話的長輩，蔣孝武與蔣緯國翻臉，政壇上全面噤聲。沒人料得到，蔣孝武在1991年因駐日工作不適應回臺，準備接替易勁秋出任中華電視臺董事長，卻於7月1日上任當天清晨，年僅46歲的他在榮總猝逝，比他的大哥蔣孝文過世時還年輕。

(本文摘自《近看兩蔣家事與國事：一九四五～一九八八軼事見聞錄》/時報出版 提供)