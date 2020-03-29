我們時常可以聽聞國外友人在家中或是車上發現蛇的新聞，不過在台灣卻很少有這樣子的事件發生，然而最近有網友就在《爆廢公社》中分享，自己的親友開車出門時，竟在車蓋上發現了一條活蛇不斷地直立扭動，引得車上的人都驚叫連連。

從這名網友所分享的影片可以看到，當時他的親友正開車在蘇花改上，經過一條隧道時，突然發現車蓋上竟有一條蛇，牠還不斷地直起自己的身體在扭動著，車上的女性非常驚慌，大喊著：「你怎麼在這裡？」，很擔心那條蛇會爬進車中，不過其餘男性卻相當放鬆，要女性別那麼緊張，過後甚至隨著車內的音樂唱起了歌，而在這個過程中，那條蛇還是像在掙扎一樣地扭動著身體。

這條蛇不斷地在車蓋前扭動身體(圖/由網友Kisskiss Sun授權提供)

影片曝光之後，許多人都覺得相當驚奇，紛紛留言：「原住民就是厲害，淡定，跟著一起搖擺」、「你是不是在車上吹笛子」、「又驚恐又好笑，到底該怎麼辦」、「車頭標有女神都沒有這個強」、「終於搭上車兜風啦～蛇表示開心」、「這Logo是活的耶」、「這標誌是活的，史上絕無第二輛」。