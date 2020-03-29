台灣超商密度高且全年無休，不僅商品齊全，也提供不少便民服務，吸引大批民眾上門消費。不過日前就有網友好奇，「超商紅茶的霸主是哪款？」貼文一出隨即掀起熱議，網友一致狂推這2款，無論是單喝或是加鮮奶都相當美味。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，「家裡已經有鮮奶了，想說自己買紅茶來調鮮奶茶，但這時間也只能去超商買。有沒有哪款最優的八卦？義美？純喫茶？茶裏王？特上紅茶？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，眾人一致狂推「義美」和「純喫茶」，支持義美的網友回應「義美紅茶，真心不騙」、「義美紅茶＋1」、「義美的適合調奶茶，單喝推紅茶花傳」、「義美，沒有之一」。

力挺純喫茶的人則表示「調奶茶的話純喫茶」、「推薦全脂鮮奶＋純喫茶」、「純喫茶含有小蘇打，會讓你的奶茶有跳躍舌尖的美味」、「加牛奶的話純喫茶最棒，直接喝的話推午後」、「只推純喫茶，配鮮奶絕配」、「純喫茶＋光泉全脂＋水 3：1：1」。