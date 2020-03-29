現在大部分的國家都實行一夫一妻制，美國的憲法也是如此規定，但因為美國是聯邦制國家，每個州在不違憲的前提下都會擁有屬於自己的律法，不過今年2月時，美國猶他州參議院通過了一項法案，同意一夫多妻制在自願的成年人中除罪化，而這背後與「摩門教」有著極大的關聯。

耶穌基督後期聖徒教會又稱為「摩門教」，該教的總部位於猶他州，早在1852年時實行一夫多妻的制度，摩門教的創始人斯密約瑟（Joseph Smith Jr.）更是娶了40名妻子，創下了摩門教徒娶妻的最高紀錄，不過這項制度在1890年遭到美國國會禁止，該教也正式宣告停止實行多重婚姻，不過有一部分教友仍將一夫多妻視作摩門教的基本教義，並持續在實行當中，這一派系的人又被稱作「基本教義派」。

而這些男性教友的伴侶通常也都會是基本教義派的女性教友，也因此對於這種一夫多妻的制度接受度非常高，通常對自己的婚姻生活感到滿意，而摩門教也是一個不提倡離婚的宗教，要求教友們得彼此包容，因此婚後的衝突也會隨之減少。