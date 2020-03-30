全世界所有語言中，中文難度數一數二的高，漢字的歷史演化相當久遠，建立千年文字系統不曾消失，知名歷史學家楊照透過《不一樣的中國史》，講解中文字何其奧妙，以及當年學術思想的黃金年代，從語言、文字，和思想、哲學，彼此之間如何微妙牽繫。

【精彩書摘】

從商到周，經歷了文明的巨變。許多表面上看來類似的、連續的現象，在商文 化和周文化高度差異的架構中，有著很不一樣的功能及意義。最明顯的，一是 青銅器，二是文字。我們不能理所當然以後來固定下來的概念，回頭想像這些 東西在商代的作用。

文字在商人的文化中，比較接近後來的道符。那是一套神鬼符號，來自超越上 界而非人間的訊息，不是要記錄人間事務，而是要證明超越上界對人間的有效 干預。這樣的一種非人間訊息，周代以後仍然存在，但不再是文字運用的主流。

周人建立的文字系統，三千年不曾消失

另外一個同等重要的變化，是在周人手中，文字運用的場合擴大了。文字從神 巫的手裡解放出來，進入了人的世界，開始記錄人事。文字和人的生活有了更 普遍、更緊密的連結，也就大有助於這套文字系統的長期傳留。對照地看，人類文明史上發明過卻徹底消失的文字，不計其數。歷史起源上最早的文字，大部分都消失了。兩河流域最早的文字，因為是用蘆葦削尖後在泥板上刻寫的，字體筆畫固定會有挖凹的小三角形，所以稱為楔形文字。這套文字存在沒多久就徹底消失了。

《詩經》：文字克服非表音障礙的見證

傳統上對於《詩經》內容的來源，有一種「采詩」之說。以我們今天對西周封 建成立過程的認識，可以這樣解釋「采詩」的意義。周人建立新的王朝不是件 容易的事，不是說今天打下了朝歌，商紂王死了，於是商人原本統治的區域， 一股腦兒就改成歸周人統治了。

首先，商人能夠控制的範圍其實並不廣；其次，商人對這有限的範圍內的控制 強度也有限。那是一種聯盟共主式的關係，而不是直接的疆域管轄。在周公、 成王的時代，周人設計了新的方式，建立了新的統治模式。這個新的模式，就是「封建」。

封建的開端，是指定一位宗親或功臣，將一塊 地方和一群人民「封」給他，要他帶著這些人去到「封地」，有時是征服，有時是開發。征服、開發之後，還要負責管理經營。那就變成他和後世子子孫孫 的「封國」。宗親或功臣獲得的封國，很可能是一塊遙遠、陌生的地方，要能 有效地領有這塊封地，剛開始要靠武力，卻不可能一直光靠武力。封建領主必 須了解這裡居住的是什麼樣的人，得認真地探訪、了解當地民情，努力試著和 他們好好相處。

「采詩」，蒐集當地民歌，從民歌中接近人民生活，是一種合理的手段。這或許真是《詩經》內容的起源。並不是說《詩經》中的詩歌都是如此採來的，而是說因為有這樣的歷史情境，使得周人早早建立了重視民歌、採集民歌的習慣，並視之為一般貴族必須具備的常識。

（本文摘自 楊照《不一樣的中國史2：從文字到思想，文明躍進的時代──周》）