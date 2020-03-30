台灣科技產業發達，相較於其他行業，薪資普遍都不差，因此工科也成為熱門科系，但現在真的還是這麼好嗎？一名網友透露，認識在郵局上班的朋友，沒想到對方工作內容不必爆肝，且年薪快百萬，讓他無奈詢問「有沒有現在科技業年薪幾乎被公務員屌打」。

一名網友在PTT提到，最近認識一位在郵局上班的朋友，每天幾乎準時下班，而年薪快達百萬，讓他聽得相當吃驚，直呼科技業進工廠、IC設計，薪水也沒這麼高，「薪水要破百不容易，而且坐辦公室的薪水百萬以上，根本用命來換得，百萬以上很爽的科技業我是還沒看過」。

原PO提到，曾聽主管說過去有發股票時，房貸很快就繳清，雖然公司股票不斷上漲，但反觀現今，這一輩已經沒有機會了，認為有很多工作的薪資，其實都已超越科技業，而且工作內容也較輕鬆，先前曾遇過條件優秀的社會新鮮人，由於對科技業沒興趣，且主管總是挖坑給下面的人跳，讓他最終選擇離職去做餐飲業，未來考慮開店，也讓他非常心動。

有網友回應「現在科技業一堆工作，真的又花時間又沒錢。什麼累積經驗累積年資，都是騙新鮮人的，有些科技業搞不好45歲就沒工作了，等到40歲的時候感觸會更明顯，因為當初嘲笑人家什麼公務員或是國營企業待遇太低的，一堆累積完年資，年薪都比95%科技業待遇高了，而且人家工作又閒又可以領一輩子(這是重點)」。

不過多數人認為，科技業薪資仍比公務員高，「科技業再怎樣，年薪都不可能被公務員打趴啦！別傻了。要打趴你的那種只有幾種可能1年資幾十年、2背景很硬」、「現在大概只有中油跟中華電比較穩而已，其他也是有風險」、「你去領更少的公家缺，只會更不平衡，因為那邊職場是封閉的，上面人要你吞，你就是吞下去，科技業至少還能跳槽」、「國營中油、中鋼屌打一般公務員薪水，才是真的」。