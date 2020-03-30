新冠肺炎(covid-19)疫情延燒，民眾紛紛減少出門、與朋友聚餐的機會，因此許多餐廳推出外帶、外送服務，連鎖迴轉壽司《爭鮮》，推出外帶餐盒多年，以平價、菜色多元的特色，擁有不少死忠粉絲，最近推出一款「飯裡藏鮮」便當，順勢搭上即將到來的愚人節，內容物自然讓人相當驚喜。

這款「飯裡藏鮮」便當相當有創意，打開只有滿滿的白飯，不禁讓消費者滿頭問號「裡面的配料呢」？原來這款愚人節便當，故意將配料與白飯上下顛倒放置，必須先把白飯挖開，才看的到下層美味的海鮮料理。

白飯下面鋪滿照燒鮭魚、鰻魚、蝦、歐姆蛋、花椰菜等，因為便當「反著放」掀起話題，吸引許多饕客躍躍欲試，但這款愚人節專屬便當，只有爭鮮外帶壽司店有販售，限時供應至4月10日，每盒定價100元。

「飯裡藏鮮」網友反應兩極，有人認為相當有特色，會想買來吃吃看；也有人表示平常的外帶便當就不錯了，反而不想碰創意便當，「這樣的行銷反而讓人不知菜色如何，反而減少購買慾望」、「寧願買以前舊版的，絕不碰這種人愚人吃的」、「好有趣的便當」、「實在太可愛，也很有話題性，這次想買看看」。