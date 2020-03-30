狗天性忠心耿耿，因此不少人若感到孤單，就會選擇養狗做伴，不過為了飼養方便，大多數人會選擇養中小型犬。加拿大一名35歲女子，養了一隻黑色大丹犬，今年已經8歲，身高高達7英尺（約2.13公尺），每當她帶愛犬出門散步時，總會吸引路人圍觀，更驚呼「這根本是一匹馬吧！」。
根據《鏡報》報導，珍妮（Jenny Saccoccia）與37歲房屋開發商丈夫克里斯（Chris）居住於安大略省（Ontario）King City，兩人養了一條大丹犬，沒想到這一條狗竟長到7英尺（約2.13公尺），由於身高相當驚人，因此每當他們帶出門散步時，都會有路人停下腳步觀看、拍照。
而愛犬如此巨型，相較於154公分的珍妮，看起來更大一隻，「許多人會停下腳步，說著這匹馬好高，當得知牠是一隻狗後，都露出難以置信的表情，還以為我在遛馬，就連獸醫也非常好奇我們家的Thunder，不敢相信牠這麼巨大」，而珍妮也指，雖然愛犬非常大隻，但實際上個性很溫和，甚至很怕小狗。
珍妮表示，「Thunder曾試圖坐上我的膝蓋，因為牠不知道自己有多大，害我一直被撞到」，而Thunder會如此巨型，一部分是因牠的父親是冠軍賽狗，珍妮與丈夫一直希望養大丹犬，因此待Thunder的父親生下幼犬後，他們便收養了牠，所幸他們家擁有5英畝的土地，讓Thunder有足夠的遊戲空間。
文章來源：鏡報
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。