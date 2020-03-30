淡江高中動漫美少女(影片源自Youtube/FUN TV)

最近網友討論度超高一張正妹照片，拍攝地點位於淡江高中畫室，因為外表太像動漫美少女，被封為「二次元正妹」，網友也發揮神人的功力找到本尊，是目前就讀淡江高中美術班、年僅17歲的黃逸蓁，爆紅後個人instagram突增4千多人追蹤，連她本人都被嚇到。

黃逸蓁體重僅39公斤，外型相當嬌小可愛，一頭短髮加上甜美臉蛋、精緻五官，很快引起網友注意，網路節目《漂亮小姐姐》也前往淡江高中尋找本人，拍攝專訪影片，瘦小的黃逸蓁透露自己胃口小，一天只需要吃一包餅乾就足夠，有時懶得吃飯就會睡覺忍過。

從小就有美術天分的她，曾參加新北市油畫比賽，並獲得第三名，未來想要報考清華大學美術系，而黃逸蓁也在節目中曝光國小的照片，皮膚黝黑、兩眼無神，與現在模樣差距甚大，外表女大18變的原因，黃逸蓁表示是因為戴牙套改變臉型、還有化妝的關係。

黃逸蓁在節目中害羞的模樣，更是圈了一大票粉絲，「美女臉蛋清秀，眼睛好大皮膚白皙」、「復古型美少女」、「自帶仙女氣質」、「眼睛鼻子都好漂亮」，而節目播出後有段意外插曲，就是黃逸蓁國中同學也是一名正妹，讓網友直呼「青春無敵」！