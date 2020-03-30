淡江高中動漫美少女(影片源自Youtube/FUN TV)

最近網友討論度超高一張正妹照片，拍攝地點位於淡江高中畫室，因為外表太像動漫美少女，被封為「二次元正妹」，網友也發揮神人的功力找到本尊，是目前就讀淡江高中美術班、年僅17歲的黃逸蓁，爆紅後個人instagram突增4千多人追蹤，連她本人都被嚇到。

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黃逸蓁體重僅39公斤，外型相當嬌小可愛，一頭短髮加上甜美臉蛋、精緻五官，很快引起網友注意，網路節目《漂亮小姐姐》也前往淡江高中尋找本人，拍攝專訪影片，瘦小的黃逸蓁透露自己胃口小，一天只需要吃一包餅乾就足夠，有時懶得吃飯就會睡覺忍過。

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【淡江高中x黃逸蓁】 搭拉～本週三登場的小姐姐 是來自淡江高中美術系的小姐姐 （周杰倫不能說的秘密拍攝地就在這喔） 今年17歲的她 渾身散發著 不知道是藝術的氣質還是少女的憂鬱 總之激發保護欲是100% 小編是制服控 你呢？ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 頻道訂閱按這裡 YouTube ➤ https://www.youtube.com/channel/UCGA8Ckw3vIT8udyomPgvwPQ IG ➤ https://www.instagram.com/pretty_girl_fun/?hl=zh-tw 鎖定「漂亮小姐姐」資訊才不會遺漏喔❤️ #淡江高中 #美術系 #黃逸蓁 #17歲 #制服美少女 #二次元動漫女主角 #漂亮小姐姐 #風雅國際娛樂

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從小就有美術天分的她，曾參加新北市油畫比賽，並獲得第三名，未來想要報考清華大學美術系，而黃逸蓁也在節目中曝光國小的照片，皮膚黝黑、兩眼無神，與現在模樣差距甚大，外表女大18變的原因，黃逸蓁表示是因為戴牙套改變臉型、還有化妝的關係。

黃逸蓁在節目中害羞的模樣，更是圈了一大票粉絲，「美女臉蛋清秀，眼睛好大皮膚白皙」、「復古型美少女」、「自帶仙女氣質」、「眼睛鼻子都好漂亮」，而節目播出後有段意外插曲，就是黃逸蓁國中同學也是一名正妹，讓網友直呼「青春無敵」！

文章來源：FUN TV/Youtube
文章來源：pretty_girl_fun/IG
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