童話故事《白雪公主》裡的魔鏡，可以回答壞皇后的問題，而現實中的法國，真的有這麼一面鏡子，但它的作用更加危險，這面魔鏡已經超過250年歷史，自誕生後奪去38條人命，據說任何人只要看它幾眼，就會腦溢血而死亡，當時科學家認為，鏡中可能暗藏某種能量、且累積數百年，正是這種能量的釋放害人喪命。

1743年一名叫做路易斯阿爾波的法國工匠，製作完這面鏡子兩天後，突然暈倒在工作室裡，醫生檢查發現他死於腦溢血；之後一名麵粉商買下這面鏡子，送給愛妻當生日禮物，妻子生日當天，他拿出精美雕花鏡子，但沒多久他身體開始劇烈搖晃，等醫生趕到時已經沒呼吸，結果也是死於腦溢血。

直到1997年最後一位科學家史密斯博士死亡前，已經有37位曾擁有鏡子的人死亡，史密斯博士原本想破解鏡子的死亡之謎，但拿到鏡子3天後也因為腦溢血身亡，博士的死讓法國古董收集協會，召集巴黎各大報社記者發布新聞，警告古董收藏家不要購買這面魔鏡，「因為它會殺人」。

2005年美國一位考古學家終於解開「魔鏡殺人」的謎底，製作鏡子的木材是極為罕見、目前已經絕跡的「庫拉樹」，最早在法國發現，庫拉樹木含有一種劇毒，受強光照射後會大量釋放致命氣體，導致吸入者腦部血管短時間內爆裂，引發腦溢血死亡。