預防新冠肺炎，除了加強個人衛生習慣、做好外在防護以外，也能透過維持良好生活作息、運動和飲食來調節免疫力！當身體有足夠的抵抗力應付外來病毒侵襲時，就算被傳染，症狀也不會太嚴重，痊癒的速度也比較快。

新冠肺炎是新型病毒引起，目前仍沒有解藥，一旦染病，醫師只能透過支持性療法診治。臨床上發現，如果身體基礎條件較好，或免疫條件較占優勢，康復的機會較高！以下分享2種能抗氧化、提升免疫力的食物，都是平時很常見且容易取得的食材，民眾不妨在均衡飲食的前提下適度補充，幫自己強化體質、增加抵抗力！

1.優格

腸道被稱作是人體的第二個大腦，擁有一套完整的腸道神經系統，不僅是負責運送食物與消化吸收的消化器官，也是最重要的免疫器官！優格中含有的「益生菌」，有助於增加腸道好菌，是保持腸道免於致病菌侵入的健康細菌，可以保護胃腸健康，提升免疫力。奧地利維也納大學一項研究發現，每天吃198公克的優格，對於增強免疫力的效果就像「吸毒」，但一定要食用無糖的品項。總糖量低於8公克的食物是較健康的選擇。

2.貝類

蛋白質是維持免疫力的重要營養素之一，也是構成白血球和抗體的主要成分。一旦蛋白質攝取不足，就無法製造足夠的白血球和抗體，容易導致免疫力下降。而貝類不僅富含俗稱「抗癌之王」的微量元素「硒」，能夠刺激免疫球蛋白及抗體產生，還含有豐富的「鋅」，有強化免疫系統、促進傷口癒合的功效。

喜歡吃海鮮的民眾，不妨多吃牡蠣、龍蝦、螃蟹和蛤蜊等貝類。但要注意，成人每日建議「鋅」攝取量，男性是11毫克，女性為8毫克，過量反而會抑制免疫系統的功能。

(本文摘自《大家健康雜誌》2020年3月號】