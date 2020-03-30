巨蛇頸龜捕食模樣(影片源自Youtube)

世界上充滿許多特別的動物，有位男子某天在河邊釣魚，發現一隻長相奇特、剛出生沒多久的小烏龜，於是他決定將烏龜帶回家飼養，一段時間後烏龜開始長大，竟然吃掉魚缸裡的其他生物，男子以為牠是變種烏龜，四處詢問下才發現是肉食性的「巨蛇頸龜」。

男子開始發現不同的地方，一般烏龜遇到危險會將頭縮進殼裡，但巨蛇頸龜從沒將頭縮進去過，特別長的脖子也是牠的特徵之一。巨蛇頸龜(Chelodina longicollis)，又稱東澳長頸龜，主要生活在澳洲東岸、熱帶及亞熱帶地區，雌龜將頸部完全伸展，身長可達85公分。

野生的巨蛇頸龜屬肉食性，若是人工飼養的環境條件下，也會食用植物填飽肚子，完全肉食性的巨蛇頸龜喜愛活餌，屬於容易馴養的龜類，平均飼養1至2個月就認得主人，不過比起一般烏龜壽命可長達百年，巨蛇頸龜的一生平均約30多年。