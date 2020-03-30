新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，大陸疫情嚴重的地區在1月底就開始實施封城令，大部分民眾也都是盡量減少外出，避免再度傳染、擴散，然而一直待在家中讓許多人都備感無聊，因此想出了不少解悶的點子。最近，四川一戶居民在陽台撿到了一個紙飛機，拆開一看裡面竟藏有求救訊息，讓他嚇一大跳，沒想到這卻是一場「惡作劇」！

根據《紅星新聞》報導，這名住戶住在該社區的頂樓，上月20日，他在自家陽台撿到了一個紙飛機，他好奇打開一看，沒想到上面竟寫著「救命呀，殺人呀，13樓4號」，讓他頓時嚇了一跳，趕緊打電話給當地警方求救，然而當警方到達13樓4後住戶家後，經過一陣詢問，卻發現並無異狀。

警方仔細思考過後，認為紙飛機出現在頂樓住戶的陽台上，應該是同層鄰居所為，因此逐一進行調查，最終才得知，原來這一切都是一名8歲小男童因為在家太過無聊，才突發奇想寫出求救紙飛機想丟下去惡作劇，沒想到卻飛到了同層住戶的陽台中，引發了一連串的鬧劇。