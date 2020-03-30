相信大家對男生上廁所的小便斗都不陌生，但通常是在公共場所的廁所看到，一般人的家裡比較少見。一名網友日前到朋友家作客，意外發現對方家裡有裝小便斗，讓他忍不住驚呼「是我見識太淺嗎？」文章瞬間在網路上掀起討論，有網友還跳出來神解答背後的含議。

一名網友在朋友家廁所見到小便斗，感到十分訝異。(圖／達志影像)

一名網友在PTT八卦板以標題「家裡有小便斗很常見嗎？」發文，表示日前第一次到朋友家作客，上廁所時竟發現他們家有裝小便斗，讓他十分訝異，沒想到對方竟然回：「這不是很正常的嗎？」讓原PO忍不住驚呼「是我見識太淺還是有小便斗是真的很稀奇？有人家裡也有小便斗的嗎？」

文章曝光後引起熱議，有內行網友就透露，通常會裝小便斗的應該家境都不錯「很多豪宅都有」、「通常豪宅會有，你們這些鄉下人不懂是正常的」、「有錢人家才有，這是常識」、「大坪數豪宅很多會附，對一般家庭而言算少」、「好羨慕真有錢」。但也有不少人則留言表示「不正常」、「屏東鄉下很多...」、「小便斗跟廢物一樣」、「不常見我是沒看過」、「這樣還要多刷一個東西很麻煩」、「不懂裝這個意義，同時有人上廁所嗎？還是只為了，不需要使用馬桶？」「鄉下老房子也一堆有好嗎」。