日本有不少小隻馬，不僅外型亮眼，就連身材也好到不科學。日本有一名女大生偶像，大學期間就開始擔任寫真模特兒，拍攝一系列性感辣照，由於擁有洋娃娃般的臉蛋、H罩杯的超兇上圍，因此迅速獲得粉絲關注，近日還發行充滿昭和感的寫真，讓男網友鼻血狂噴。

在 Instagram 查看這則貼文 大間乃トーコ（@ei_ya_toko）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 6 日 下午 2:51 張貼

大間乃遠子（大間乃トーコ）出生於2000年7月11日，身高158公分，三圍B95 / W62 / H90，從故鄉青森縣搬至東京，去年進入大學讀書，也接拍模特兒工作，喜歡研究外拍、閱讀及觀看籃球比賽，未來更希望能像故鄉的黑鮪魚一樣受歡迎。

在 Instagram 查看這則貼文 大間乃トーコ（@ei_ya_toko）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 29 日 下午 9:14 張貼

而她在去年10月初，發行第一本寫真集「Girl Attempt」，今年2月發行DVD數位寫真，拍攝內容更結合昭和時期的味道，引發粉絲關注。而大間乃遠子在IG上，也經常曬出超兇美照，日前她出席DVD發行活動，穿著膚色緊身洋裝，胸前更整個挖空，姣好身材一覽無遺。