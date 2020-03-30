大自然擁有著殘酷的生存法則，儘管人們看著獵食的畫面會覺得相當不捨，但也因此大自然才得以正常運行，而該項法則就連在水族館之中也不例外。日本一水族館內的蜘蛛蟹才剛剛脫殼完，沒想到下一秒卻突然殺出一條鯊魚，直接將牠生吞入肚，讓所有網友看到後都感到震驚與難過。

一名網友「@uminekoshisyo」在推特發文，分享自己近日在三重縣鳥羽水族館中所看到的慘案，從他上傳的一系列照片中可以發現，一隻蜘蛛蟹原本在水族箱底部脫殼，沒想到才剛剛完成就突然有一隻鯊魚朝牠游來，下一秒更直接將整隻螃蟹生吞下肚，隨後悠閒地游離「犯罪現場」。

網友們看到照片後也都相當震驚，紛紛留言：「太無情了…」、「難道脫殼是通往天堂的階梯嗎？」、「該不會鯊魚一直在旁邊等牠脫完殼，享受最好的用餐時機…」、「這就是大自然弱肉強食的世界啊～」、「真的太衝擊了…」、「雖然人們總說很殘酷，但這就是現實啊」。

據悉，蜘蛛蟹在脫殼的過程中會不斷地喝入海水，使自己的身體膨脹，達到撐破就殼的效果，剛脫殼的蜘蛛蟹外表非常柔軟，而這也是牠們最為脆弱的時候，等過了約一周的時間後，蜘蛛蟹的外殼又會重新變得堅硬，達到保護的作用。