台灣超商不只密度超高，裡面的服務和美食更是五花八門，讓民眾十分依賴。近日因應有不少人都習慣到超商解決三餐，不少店家相繼推出比較健康的食品，有網友就發現超商為了宣傳新商品，竟然掛出超大型的地瓜，照片曝光讓不少人都忍不住驚嘆「員工太有才了吧！」

一名網友在臉書社團「爆笑公社」發文，表示日前到超商買東西，突然發現店家為了宣傳新推出的「現蒸地瓜」，特地在上方掛出一顆超巨大的地瓜模型，還特地掰成兩半，露出中間黃澄澄的內餡，讓人看了忍不住食指大動。但仔細一看會發現，大地瓜的外皮竟然適用揉皺的麻將紙作成，內餡則是黃色的輕便雨衣，簡單的素材就可以做出這麼逼真的效果讓原PO忍不住驚嘆「不得不說台灣的便利商店工讀生真的很厲害耶…麻將桌紙加+黃色雨衣=烤地瓜」

文章曝光之後笑翻一票網友，不少人紛紛留言回應「好有創意耶!」、「很有才耶！蠻像的，厲害哦」、「要不要來我們公司做陳列道具，太屌了」、「美術系的」、「被超商耽誤的裝置藝術家」、「強」、「可以！」。