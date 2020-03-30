和服被視為日本相當具有代表性的傳統服飾，起源可追溯至公元3世紀，距今大概有一千多年的歷史。而當時日本女人穿和服是不穿內衣褲的，原因莫過於沒有內衣褲可穿，即便是在明治維新之後，西方內衣褲傳入日本，但也因為價格昂貴，一般百姓買不起。直到1932年之後的一場意外，不少女子為了「保命」才漸漸普及。

在江戶時代以前，人們將和服稱作「湯帷子」，目的是為了防止被浴室內的牆壁和柱子燙傷，這種入浴前臨時穿的簡單衣物，裏頭本就毋須再穿內衣褲。後來明治維新之後，西方的內衣褲傳入日本，但因為價格昂貴，在民間並不普及。

直到1932年，東京一家百貨公司發生火災意外，熊熊烈火不斷延燒，迫使許多顧客和百貨公司員工從4樓順著救命繩子往下爬，但不少日本女子因為沒有穿內褲，為了不讓和服下擺被風吹起，只能拼命護住重點部位避免走光，過程中因為無法緊緊抓住手上的救命繩，導致許多人直接摔落殞命。

消息一出，成了當時日本各大報紙的新聞焦點，自此之後，日本女性出現了內褲購買潮，而最初動機就是為了保命用。