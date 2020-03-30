藝妓是日本特有的女性表演藝術工作者，僅賣藝不賣身，具代表性的傳統文化，如今可在餐廳、宴席上看到藝妓的舞蹈與演唱，有趣得是，她們一定會穿著和服，臉上塗滿全白色，難道是為了看起來更白皙嗎？其實原因與年代有關。

根據《每日頭條》報導，日本不論舞妓還是藝妓，臉上都要塗滿厚厚一層白粉，讓整張臉呈現白色，最早出現於平安時代，她們會混合米粉與水，調成白色膏狀，研究藝妓文化的關西大學學者Peter Macintosh認為，主要是因早期表演時，光線不如現代明亮，在黑暗房間裡只能以燭光照明，為了讓昏暗的舞台被看清楚，因此才會塗上白色。

不僅如此，她們就連頸部也要塗白，唯獨頸部背後要留下兩至三條線不塗，普遍說法是，這圖案具有「性暗示」，加上和服後方衣襟開口大，略有裸露的感覺，讓人有性感的遐想。而她們的妝容也大量使用紅色，主要是為了讓裝扮更亮眼，除此之外，她們的眼眶一定會用紅色勾勒，是為了「驅魔」的效果。