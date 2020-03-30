古代戰爭頻繁，其中弓箭手在遠程就可以造成敵軍傷害，因此是頗為重要的兵種之一，從古裝劇裡也可以知道，每次戰爭都必須要耗費掉數量非常可觀的弓箭，因此在戰爭之後，軍隊都會返回戰場，除了清理我軍的遺體以外，也順便將這些弓箭回收，以便下一場戰爭可以有足夠的弓箭使用，不過為何不直接重新再造就好了呢？

事實上，在古代製鐵技術較為落後，而且鐵也是一種昂貴的材料，因此若是要大規模的再造弓箭，就需要大量的鐵與高額的成本，與其如此，還不如直接將之前射出的弓箭回收，如果發現有損傷再稍做修補即可。

此外，一支弓箭是由箭頭、箭弓與箭杆等部位所組成，為了讓這些弓箭具有更高的殺傷力，除了對於製造這些部位的材料有極高的要求以外，做工當然也不容忽視，包含箭杆的長度、箭弓的彎度以及箭頭的形狀等等，在這樣嚴苛的檢驗環境之下，工人生產的速度與品質自然比不上重新再回收來的有效率，但打仗時也無法避免大量使用弓箭的狀況，因此當然得回收使用過的弓箭，重新再利用。