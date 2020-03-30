新冠肺炎〈COVID-19〉的疫情持續延燒，世界各國的確診和死亡人數都不斷更新，讓民眾十分憂心，許多公共場合也都暫停關閉，以免造成更多人感染的風險。日前國外一間水族館因為都沒有遊客上門，索性讓館內的海獅和蜥蜴相見歡，2隻動物見到彼此驚訝的模樣瞬間萌翻網友。
根據外媒報導，美國芝加哥的雪德水族館（Shedd Aquarium）因為新冠肺炎的關係暫時休館，館方也趁難得的機會將3隻企鵝放出來趴趴走，消息曝光之後不少水族館和動物園也紛紛仿效。位於康乃狄格州的神秘水族館（Mystic Aquarium）日前就特地安排海獅和蜥蜴的見面會。從官方釋出的影片可以看到，海獅第一次看到蜥蜴的時候，忍不住驚訝的瞪大眼睛，還久久無法移開視線，直直的盯著對方看，相較之下蜥蜴就淡定許多，不淡沒什麼反應還悠閒的吐著舌頭。
除了神秘水族館之外，俄亥俄州的辛辛那提動物園（Cincinnati Zoo）安排紅河豬出來參觀園區的時候，也巧遇狐獴一家人。
馬里蘭州的巴爾的摩動物園（Maryland Zoo）則開放印度跑鴨和企鵝見面。
加州的聖地亞哥動物園（San Diego Zoo）則安排白鼻浣熊和黑猩猩相見歡。
德州的達拉斯動物園（Dallas Zoo）讓鵰鴞參觀館內的錦鯉游泳。
動物們之間可愛的互動瞬間萌翻網友，不少人紛紛直呼：「要被融化了！」這些畫面也讓大家近期緊張的心情暫得到療癒。
文章來源：Twitter/marylandzoo
文章來源：Twitter/sandiegozoo
文章來源：Twitter/DallasZoo
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