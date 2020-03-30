When you got no game at the #StaringGame but your animal enrichment is on point. pic.twitter.com/dbp67i3mu3 — Mystic Aquarium (@mysticaquarium) March 19, 2020

新冠肺炎〈COVID-19〉的疫情持續延燒，世界各國的確診和死亡人數都不斷更新，讓民眾十分憂心，許多公共場合也都暫停關閉，以免造成更多人感染的風險。日前國外一間水族館因為都沒有遊客上門，索性讓館內的海獅和蜥蜴相見歡，2隻動物見到彼此驚訝的模樣瞬間萌翻網友。

根據外媒報導，美國芝加哥的雪德水族館（Shedd Aquarium）因為新冠肺炎的關係暫時休館，館方也趁難得的機會將3隻企鵝放出來趴趴走，消息曝光之後不少水族館和動物園也紛紛仿效。位於康乃狄格州的神秘水族館（Mystic Aquarium）日前就特地安排海獅和蜥蜴的見面會。從官方釋出的影片可以看到，海獅第一次看到蜥蜴的時候，忍不住驚訝的瞪大眼睛，還久久無法移開視線，直直的盯著對方看，相較之下蜥蜴就淡定許多，不淡沒什麼反應還悠閒的吐著舌頭。

除了神秘水族館之外，俄亥俄州的辛辛那提動物園（Cincinnati Zoo）安排紅河豬出來參觀園區的時候，也巧遇狐獴一家人。

狐獴一家人看到紅豬的好奇模樣超萌！(影片來源/FB/Cincinnati Zoo & Botanical Garden /如遭刪除請見諒)

馬里蘭州的巴爾的摩動物園（Maryland Zoo）則開放印度跑鴨和企鵝見面。

🦆🐧Birds of a feather...visit each other when the Zoo is closed. Our Indian runner duck stopped by the Penguin Education Center this week. #ClosedButStillCaring pic.twitter.com/Hvd8aSbSe7 — Maryland Zoo (@marylandzoo) March 21, 2020

加州的聖地亞哥動物園（San Diego Zoo）則安排白鼻浣熊和黑猩猩相見歡。

Taki the coati cutie visited some prime-mates over the weekend. 🤗 pic.twitter.com/zG4mhLM6kS — San Diego Zoo (@sandiegozoo) March 24, 2020

德州的達拉斯動物園（Dallas Zoo）讓鵰鴞參觀館內的錦鯉游泳。

Remember Hodari, our adorable little milky eagle owl chick? She took a trip to the Children’s Zoo recently to meet the koi fish! We are introducing her to all kinds of sights and sounds right now, so she’ll grow up to be confident and a great ambassador for her species. pic.twitter.com/4QdkVJj69l — Dallas Zoo (@DallasZoo) March 25, 2020

動物們之間可愛的互動瞬間萌翻網友，不少人紛紛直呼：「要被融化了！」這些畫面也讓大家近期緊張的心情暫得到療癒。