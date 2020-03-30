不少人因為求學、工作，離鄉背井北上打拚，其中最讓南部人有感的不外乎是南北物價、房價差距大。對此，就有網友好奇，在不買房的情況下，「高雄月薪8萬是否等於台北月薪15萬？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文透露，日前和一名在高雄工作的友人聊到關於不買房的生活花費，對方認為，在高雄月薪8萬差不多等於台北月薪15萬，並且不考慮買房，打算租屋一輩子。原PO不禁好奇，「全部用高估算，房租1萬在台北算3萬好了，伙食1萬5在台北也算3萬好了，也才差3萬5，其他買東西根本就差不多，算給他聽，不買房根本沒差這麼多，他只回說還有很多你沒算，就是差這麼多！」讓原PO十分納悶「高雄月薪8萬不買房等於台北月薪15萬？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「高雄8萬根本起飛」、「台北月新沒30w買房根本慘而已」、「一坪50萬起跳的城市，年薪百萬也只是丟水裡」、「都很爽啦！只要沒買房子，都爽到不行」。

不過也有不少人吐槽「買房才有差，iPhone跟BMW不會因為你是南部人就算你便宜」、「高雄就只是房租便宜台北最多三成，其他的根本一樣」、「哪有差這麼多…最多可以算20—30％吧，不到兩倍好嗎」、「台北又不是香港…算太誇張了」；但也有內行人示警「老了會租不到房子啦！」