在下過雨的地上經常可以看到蝸牛緩慢地爬行，有些人可能覺得很可愛，但也有人對牠們感到害怕。近日，在微博上瘋傳著一段蝸牛下蛋的影片，一顆顆白色圓形的卵從蝸牛的「頭部」冒出，讓所有網友看了以後都感到非常震驚。

這段「蝸牛下蛋」的影片最近在微博上瘋傳，發布至今已有超過7萬人按讚，甚至一度登上了熱搜榜單；從影片裡可以看到，這隻蝸牛正在泥土上產卵，一顆顆米白色的卵就從牠的觸角下冒出，每生下一顆蛋，牠一邊的觸角就會往內縮，畫面十分神奇有趣。眾多網友都是第一次看見蝸牛下蛋的畫面，紛紛對此感到驚奇，「吐…吐出來的？」、「為什麼生蛋之前要縮一個觸角，生完再伸出來，他是用觸角把蛋摳出來的嗎？」、「我以為蝸牛生下來就是蝸牛」、「等下，蝸牛產道在嘴裡？」、「有人想起納美克星人嗎？比克大魔王的原型是蝸牛嗎？」。

據悉，蝸牛根據種類的不同又分為雌雄異體和雌雄同體，但通常都還是需要2隻蝸牛進行交配後，母蝸牛才會產卵；而蝸牛的生殖孔位於右觸角後方，除了在交配時是經由這裡交換精子以外，產卵時也是透過這個生殖孔生下卵粒，一次約可產100顆卵。