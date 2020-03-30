A Saudi doctor returns home from the hospital, tells his son to keep his distance, then breaks down from the strain. pic.twitter.com/0ER9rYktdT — Mike (@Doranimated) March 26, 2020

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球肆虐，各國的醫護人員紛紛自願站上抗疫前線，治療、照顧確診病患，雖然他們英勇的行為受到眾人稱讚，但在日常生活中仍碰到許多不便，其中就包含了家人的健康安全問題。最近，沙烏地阿拉伯一名男護士，就上傳了自己與兒子互動的影片，讓不少網友備感心酸。

這名男護士叫做Nasser Ali Al Shahrani，從影片裡可以看到，當他剛踏進家門時，他的兒子就立刻向他飛撲過來，想要和父親來個擁抱，然而男護士見狀後卻做出了拒絕的動作，並往後退了幾步，兒子看到後傻愣在原地，而他則崩潰地蹲下身，單手掩面，模樣看起來十分崩潰。

Nasser Ali Al Shahrani表示，自己將這段影片分享到網路中，是希望能讓大眾對於這次的疫情更有警覺性，能夠遵照各國政府的方針配合防疫，而醫護人員不僅在醫院面臨病毒的威脅，就連回到家中也要小心害家人受到感染的風險。而他也解釋自己回家前通常都會事先打給妻子，請她看好孩子，直到自己換好衣服、洗過澡、消過毒後才會和孩子們接觸相處。