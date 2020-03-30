蘋果電腦、Facebook、Nike球鞋……那麼多新發明來自美國，機場卻連個wifi都沒有？國胖胖明明很多，老美卻永遠自信爆棚？關於美利堅合眾國，真的有太多令人不解之處。畢業於史丹佛大學管理科學碩士、交通大學機械工程系的Michelle Lin，從新竹的小鎮姑娘輾轉變成周遊美國各大城市的「波特蘭地方媽媽」，細膩又不太正經得觀察，暢所欲言揭露美式社會潛規則，直白點破美國何以為美國。

【精彩書摘】

我個人認為，一個男人的手臂和軀幹，在胳肢窩處所夾的角度，足以判斷一個人的國籍。

國中時在訓導處罰站呈現的九十度不算，如果你看到一個零度男人走在街上，那大概是個日本人，擠了十五年電車，胳肢窩壓力很大，胳肢窩不懂得自由的滋味，就像白天不懂夜的黑。如果你看到一個男人，角度奇大，胳肢窩夾約莫四十五度，在超市轉個身都會撞倒一整排口香糖，那大概是美國人無誤，全身發散出「我好愜意、我好舒適、我手臂上不管幾頭肌都好壯」的自在訊息。

直到後來我才明白，這樣的角度其實才是人體自然而然的角度，歷史課本裡面的尼安德塔人都是這樣的，寬寬鬆鬆、不假思索，未思考自己應該被分配到多少社會空間的狀態下，身體便懂得留原始的餘裕給自己。你總不曾看過尼安德塔人夾很緊吧？

美國人之鬆，鬆如尼安德塔人。從小在台灣舉目所見的各種「緊繃」，跨海來到美國，都變成「哪有一定要怎樣」的事。

(本文摘自《人家有傘，我有美國》/時報出版 提供)