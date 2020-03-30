近來愈來愈多商店販售氣泡水，什麼是「氣泡水」？簡單來說，就是在白開水裡打進二氧化碳，讓二氧化碳在水中產生氣泡，增添口感。

美國疾病管制與預防中心建議，氣泡水可做為汽水等高熱量飲料的健康替代品，不過，營養師提醒，不少廠商為了讓氣泡水喝起來更順口，會在氣泡水中加入果汁糖漿，雖然口感可能更好，但熱量就跟含糖飲料一樣，反而愈喝愈不健康！

席捲全球的氣泡水風潮，近年來吹進臺灣，不論走到哪，都能看到氣泡水的身影。除了進口的氣泡水品牌外，國內自產氣泡水也如雨後春筍般冒出，甚至還有不少業者推出氣泡水機，讓民眾可以在家DIY做氣泡水！不想喝沒有味道的白開水，不少人會選擇用氣泡水來取代營養師建議的每日飲水量，但氣泡水真的能取代白開水嗎？有人說，氣泡水能增加飽足感，達到減肥效果，是否真是如此？

氣泡水是整腸、減肥好夥伴？

網路上流傳，氣泡水能夠抑制食慾、增加飽足感，有利於減肥，對此黃韋堯營養師解釋，目前還沒有明確證據能夠解釋喝氣泡水可以減肥這件事，但以推論來說，因為氣泡水裡的氣泡進到胃裡會膨脹，確實能增加飽足感、抑制食慾。

很多人以為多喝氣泡水能夠解便祕，其實，目前沒有研究結果證實這功能，可能是攝取了足夠的水分，比較好排泄；換句話說，喝白開水也能達到同樣效果。另外，有民眾認為，氣泡水中的氣泡可以刺激腸胃、促進消化，不過每個人體質不同，因此營養師並不建議使用這種方式來解便祕。

氣泡水雖然和白開水一樣可以為身體補充水分，對部分人來說，氣泡水的口感及加入水果的調味，可以讓他們願意喝更多水；但有些人反而會因為喝進氣泡，增加腸胃飽足感後，而減少水分的攝取，所以建議不要以氣泡水取代白開水比較好。當然，如果只是想增添口感，可用氣泡水取代含糖的可樂、汽水。

諮詢／黃韋堯（營養師）

採訪整理／柯咨羽、張郁梵

(本文摘自《大家健康雜誌》375期)