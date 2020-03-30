實況主企鵝妹過去在粉絲見面會引爆的「東踏取蜜」事件在網路上掀起論戰。(影片來源/YouTube/丹尼娛樂/如遭刪除請見諒)

南韓的人氣實況主「企鵝妹」長相甜美又有完美身材，再加上經通多國語言的聰明腦袋讓她成為不少男性心目中的女神。最近有網友發現她身邊疑似出現「護花使者」，外形還激似哈利波特的角色「海格」。讓該名網友聯想到之前的「東踏事件」，文章也瞬間掀起網友們熱烈的討論。

人氣實況主過去在粉絲見面會和男粉互動時，脫口說出一句「Don't touch me」（不要碰我），在網路上引起論戰，還被網友稱為「東踏取蜜」事件。近日有網友在PTT八卦版上以標題「企鵝妹跟外國海格在一起了?」發文，表示日前看到企鵝妹的直播破萬人，點進去看之後發現她和一名外國男子互動親密，且該名男子的長相和體型還酷似「哈利波特」電影裡的半巨人角色「海格」，讓他聯想到之前的「東踏事件」，覺得企鵝妹有點差別待遇，忍不住好奇想問「有沒有企鵝妹跟外國海格在一起的卦?」

在 Instagram 查看這則貼文 Yoomjji 企鵝妹（@yyj0728）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 28 日 上午 1:22 張貼

文章曝光之後掀起熱議，網友看了紛紛留言表示「台灣肥宅要崩潰惹，斗內抖到被外國肥宅吃」、「原來他也是CCR，白人肥宅>>>>黃猴子」、「白皮基因就是比劣等黃皮台男尊貴」、「對台男是東踏取蜜，對洋男是我踏取U」、「同樣肥宅外國肥宅真的比較香」但也有人覺得「台肥宅男在那邊崩潰什麼」、「是斗多少給她啊大家那麼在意」、「觀眾都覺得主播只能跟自己在一起是不是？一堆人嫉妒悲憤加自卑是怎麼回事」、「台灣肥宅真的可悲」、「台男捧成女神後崩潰狂黑真可怕」。