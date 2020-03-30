當看見街邊的陌生人有難時，你會做出什麼反應呢？日本一名女網友最近在網路上分享了自己的經驗，那時有一名女子醉倒路邊，差點就被2名中年大叔給撿屍，而她選擇見義勇為地上前拯救了該名女子，此舉也引來了大批網友的稱讚。

這名女網友「@nippou_」近日在推特上發文，表示自己某天晚上看見有一名女子倒在路邊，一旁還有2名中年大叔硬是想要將她抱起，推主感覺3人之間的氛圍有些奇怪，立刻衝上前詢問：「請問你們是認識的朋友嗎？」，然而對方卻支支吾吾地講不出話，就在下一秒女子卻開始嘔吐，但2名大叔仍執意要將她帶走，推主趕忙阻止他們的行動並叫了救護車，大叔對她這個舉動非常不滿，不斷地批評恐嚇她，直到聽見救護車快到的聲音才悻悻然離去，臨走前甚至憤怒地踩了一下推主的包包。

最終推主看著女子被救護人員送上車，目送救護車離開後才安心返家，在文末她也寫道：「為了避免妳落入殘酷痛苦的未來之中，我曾全力向妳奔跑」，很開心那名女子最後可以平安無事。

網友見到這篇推文都非常感動，紛紛大力稱讚她的勇敢：「要是再碰到類似的事還是先報警比較好，總之妳自己也沒事真是太好了！」、「我替那位不知名的女士向妳道謝」、「妳一個善意的舉動，改變了那位姑娘的一生」。

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