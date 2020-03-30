現代人對於身體健康越來越重視，有不少人都會定期運動來維持體能，除了上健身房之外，慢跑也是大家喜愛的選項之一。最近有網友就抱怨，覺得慢跑非常無聊，於是想請益其他網友的意見，有沒有什麼方法可以解決，沒想到網友卻大歪樓，紛紛狂推一方法。

這名網友在PTT上發文，抱怨慢跑實在是很無聊，但是卻沒有辦法不跑，為此他也想出了靠幻想來解決這個問題，PO主表示自己會想向正在開車，超過別人的時候就會發出喇叭聲，還越跑越快像是在飆車的樣子，就算警察來追他也還是不斷地跑，幻想結束後這場慢跑也跑到了終點；不過PO主似乎認為這個方法還不夠，於是詢問了其他網友，到底慢跑時該做些什麼才不會無聊。

此文一出，有不少網友紛紛留言獻計，「數自己跑幾步」、「聽音樂，要不然就像當兵一樣數數字」、「聽談話節目或有聲書！」、「我都聽快歌，大概可以撐到10-13公里」、「認真說，專注呼吸跟步伐，很放鬆」、「我都下載影片聽別人玩狼人殺，因為普通十二人局就至少一個小時了，可以很大的分散腦力」；還有不少人忍不住歪樓狂推另外一招，「跟香香妹子後面跑」、「跟著前面的妹子」、「聞著前面馬尾妹子的髮香」。