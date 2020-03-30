日前一對情侶在台南漁光島沙灘上演「活春宮」，影片被路人偷拍之後在網路上瘋傳，可以看到一對男女在海灘上的帳棚內「激戰」，透明的帳棚也讓過程全部展露無遺，連經過的小弟都看傻了眼。對此有網友意外在賣場發現同款帳棚，趕忙PO網分享，不少人看了都直呼「要缺貨了！」

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，表示他逛賣場的時候覺得有一個帳棚很眼熟，仔細一看才發現原來是最近瘋傳的「海灘四腳獸」影片的同款帳棚，讓他忍不住興奮直呼「林北找到了啦! 1千多元，配件齊全。PS: 沒附贈小弟弟！」

文章曝光之後引起網友熱議，不少網友看了都紛紛笑稱「買帳篷..有沒附贈女主角」、「這組帳篷的廠商：滿頭問號」、「買不起沒關係，可以直接在賣場嘿咻」、「請問有附贈男女主角live直播嗎」、「小弟小弟」、「快買不然會缺貨」、「空間滿大的我也想要實戰經驗看看」、「空間滿大的我也想要實戰經驗看看」、「需要小弟可以告知一下！(我變裝)」、「這款人氣暴漲」。