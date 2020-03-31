古代沒有像現代社會進步，天氣太冷或太熱對民眾都很難受，尤其當時封建王朝，皇親貴族對氣候的容忍度更低，總會想盡辦法解決生理不便；普通百姓為了禦寒可已燒柴火取暖，但皇宮裡卻不行，於是想出3種方式，其中一種居然得靠宮女，真相讓人看了超害羞。

以前冬天皇宮裡不然隨便燒柴火，避免燃燒的氣體影響皇家的生活，也怕萬一把金碧輝煌的宮殿燻黑，於是宮廷裡有想出4種禦寒方式。第一種在古裝電視劇很常見，他們有一種手捧的小火爐，類似現在的暖暖包，隨時拿著手裡保暖；第二種就是狩獵後，會將動物的毛皮取下，製作成批在身上的衣物，在當時更被認為是保暖神器。

第三種就是皇宮中有特地建造一個暖閣，會有許多管道通向房間，房內就會變得暖和，皇上也能舒服地辦公；最後一種方式是在唐朝出現，叫做「妓圍」，就是讓自己被一群宮女圍繞，再用手伸到宮女衣服內，肌膚接觸摩擦升熱取暖。