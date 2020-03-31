一般人在市面上能買得到各種牛羊豬等肉類，回家料理一番，但卻很難看到「馬肉」，但相較之下它卻最健康，讓人不禁好奇為何不太買得到；有內行人分析後，歸納出2大重點「經濟效益」和「人類情感」。

大家常常吃得到的牲畜，多半是牛羊豬雞魚，但生活中「馬」也很常見，而且馬肉脂肪量低，蛋白質含量卻很高，還富含大量omega-3脂肪酸，是人體非常需要的營樣物質之一；從生物學角度看，馬肉應該是要大受歡迎的肉類，但平日卻不太有機會在餐廳菜單中看到。

有內行人發現馬肉並非不能食用，聽聞味道類似野生山羊肉，但為何不拿來當料理食材，最大因素之一就是飼養難度相較之下較高，而且獲取的經濟效益低；原來馬和牛羊豬比起來，肌肉較發達，所以不能高效地將食物轉化成肉，舉例來說，就是餵食200公斤的草能有2公斤的牛羊豬肉，但馬只會長1公斤的肉，經濟效益非常低。

另外還有一個原因就是和人類的情感問題，有別於牛豬羊，從很久以前，古代人飼養馬主要都是有其他用途，並非養來宰殺當糧食，像是要靠馬運送貨物、當交通工具；因此就算馬變成老馬，飼主也不太會將牠們宰殺當食物，畢竟彼此間早就有感情。

不過，除了以上2大關鍵之外，一些國家是直接禁止食用馬肉，像是美國就有明文規定，在2013年當地曾爆出牛肉參雜馬肉販賣，造成民眾出面抗議的大場面。