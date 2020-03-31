鴨子突猝死 影片放慢6倍曝驚人真相(影片源自Youtube)

這段攝影師捕捉到的影片，打破「眼見為憑」的印象，影片中一群鴨子在附近走動，其中一隻鴨子正在休息，短短一瞬間突然倒在地上抽蓄，似乎被看不見的東西打到，不知道發生什麼事的攝影師，將影片速度放慢6倍後，才抓到兇手。

死的莫名其妙的鴨子，原來是被一種叫做游隼(Falco peregrinus)的猛禽擊倒，時速快到連鴨子都還不知道被誰攻擊，游隼就已經上前準備飽餐一頓。游隼又名花梨鷹、鴨虎，幾乎分布在地球任何角落，從北極苔原到熱帶地區，除了酷寒極地、雨林、紐西蘭外，都有牠的身影。

游隼飛行速度極快，俯衝時速每小時可達389公里，是世界上飛的第一快鳥類，但水平飛行速度偏慢，時速大約50至100公里，這時牠們就經常狩獵失敗，牠們獵食對象有野鴨、燕子、鴿子，會先飛到獵物上方，接著翅膀收到後方，形成「自由落體」狀態垂直而下，再以極快速螺旋飛行路徑俯衝，用腳爪上的肉團打昏獵物，或是直接抓住頭部再慢慢享用。