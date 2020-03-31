打卡風波過後，重啟臉書，我開始接一些廠商業配，慢慢回歸市場。有次，參加教會活動，感謝上帝讓我東山再起之際，我求問神：「如何在工作上有更大的突破，更早回歸演藝圈的正軌？」

因為當時經紀公司為了幫我接案子頻頻受挫，碰了不少的軟釘子，對於李蒨蓉，許多廠商還是持觀望的心態。

沒想到，上帝很奇妙，給了我一個答非所問的答案，「跟媽媽和好！」我的個性比較叛逆，起初還想討價還價，反駁說：「不是，上帝我是在問 關於工作，跟媽媽又沒關係！」結果答案還是一樣，也就是我問上帝芭樂，祂回答我蘋果，夠妙吧？

神給我的那個啟示非常清楚跟明確，但因著內心抗拒，之後就默默當什麼事都沒發生，面對周遭的親友，甚至於老公，我也通通沒說，當然，更別說有付諸行動「跟媽媽和好」了！這種把上帝的話當耳邊風，身為基督徒，我們稱之為「消滅聖靈的感動」。不料過了一陣子，某週日在教會，神又再次提醒我要「跟媽媽和好！」，看來，這下是閃不了了。

幾經掙扎，我後來就順服了，不僅主動邀請媽媽到家裡吃飯，還趁著那年母親節邀她一起上教會。至今我還記得，唱詩歌敬拜的時候，右手邊是老公，左手邊是媽媽，我的心裡充滿幸福，有一種「一人得救、全家蒙福」的感受。

對於我這突如其來的轉變，雖然媽媽表面上沒有多說些什麼，但母女間久違的親密互動，還是讓她面露喜悅和欣慰之情，那些沒說出口對我的愛，也盡在不言中。

我也因此明白到，原來，上帝是要我別擔心工作發展，先求神的國和神的義，未來我的所需，祂都會看顧！我被大大的提醒，既然已經信主，上帝最喜歡的就是修復人生命當中的破口，包括人際關係當中的破碎、家庭問題的癥結……

我很清楚神的旨意是要拯救每一個靈魂，祂所重視的當然不是要我們接多少工作、賺多少錢，或是今天有沒有上報紙頭版，那些都是我信主前的思維，跟我信主後的思維應該要有所不同，所以上帝也一直在調整我的目光，尤其是當我的目光不小心又回到以前，祂就會「溫柔地」幫我轉回來。

包括在阿帕契事件中，被昔日閨蜜落井下石的事情，上帝也感動我要學習以德報怨，超越對方對我的傷害！

曾經是非常要好的朋友，也是兒時玩伴，閨蜜出過書，也有在經營粉專，出現在媒體版面，跟我一樣也算是公眾人物。在阿帕契新聞鬧得沸沸揚揚之際，她在臉書發了一篇文章，前面寫得文情並茂，說看我這樣子好像過街老鼠、人人喊打，如此狼狽讓她真的很揪心、很難過……

但話鋒一轉，開始暗指「這一切都是我的報應」，說我以前就有這些像是任性、耍大小姐脾氣等不好行為，叫我改也不改，才會落得這樣的下場。她寫的那些內容，很快就吸引媒體的注意，從她的發文裡截取關鍵字來下標題「李蒨蓉的昔日閨蜜也踢爆，如今會這樣是她的報應」。

在她發了這篇文章後馬上引發連鎖反應，許多朋友紛紛在第一時間打電話告訴我，叫我趕快去看，並且好奇我倆之間是不是有恩怨？老實說，我當下是有點心涼跟不解，想說她為什麼要這樣子對我？

那種受傷的感受是因為我覺得，妳可能真的很討厭我，也不認同我的行為，但是公開這樣子講好像也沒必要，更何況我都已經被踩到谷底了，何需再補一腳？如果當初妳這麼討厭我，為何要跟我做朋友，難道我們過去的情誼是假的嗎？

或者是說，以我們之間的交情，妳是不是可以在私底下打電話給我，不一定要安慰或關心，妳可以勸告我說：「蒨蓉，妳真的要好好利用這一次的機會檢討自己！」這樣也可以。

當下我真的很不解，對方藉著消費我來炒新聞？圖得是可以上一天的媒體頭條，這樣子值得嗎？

_後來因為朋友圈自動選邊站，我和那位閨蜜也就從此不再往來。直到有次在禱告的時候，我跟上帝說：「上帝，我想要饒恕XXX（那位閨蜜的名字），可是我做不到，請 幫幫我！」

那次禱告完之後，我就寫了一封很長的簡訊給她，內容寫得還蠻有智慧的，大意是說：「既然事情都發生了，我也不會去理會新聞寫些什麼，但是如果因為妳寫了這篇文章，導致我們的共同朋友要選邊站，我覺得這樣子很不值得，畢竟我們都是成熟人了……」最後我還主動提議約一天出來吃飯。

收到這封簡訊，她當然很開心！見面時還說：「蒨蓉妳不曉得，我收到妳的簡訊就好像中了樂透一樣開心！」吃完飯，她問說可不可以一起合照打卡，我說可以，她就跟我拍照打了張卡，但有趣的是，她不是把照片放在原先發文的粉專，而是私人臉書，雖然沒有明講，但顯然是想對共同朋友們喊話說：「李蒨蓉都原諒我了，妳們這些人可以不要再說我落井下石了吧！」

至於我，其實很感謝上帝一路帶領我學會「饒恕」的功課，尋求和解，才有辦法跨越受害者的感受。

後來的我，更加注重人際關係上的應對，以前講話不小心的時候，常會想要突顯自己多厲害，現在則是會自我提醒心懷謙卑，並且用比較有同理心的方式去回應一些人事物，活出「李蒨蓉2.0 版」。

許多時候傷害已造成，重點不在誰對誰錯，而是心中的糾結，真的是要靠愛的力量加上饒恕的方式，才能打開。

(本文摘錄 李蒨蓉《美麗心覺醒》/時報出版提供)