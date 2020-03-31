一些人家中有年老行動不便或是生病的長輩，但沒人能隨時照顧，多半會選擇請外籍看護。近期有民眾的奶奶身體不好，萌生請看護的念頭，但小時候對看護有不好的印象，因此上網詢問哪國看護素質較好；沒想到釣出大票過來人狂推一國，更大讚「性情乖順」。

日前有一名網友在《批踢踢實業坊》求助，提到他的奶奶身體越來越不好，家人討論後想要聘請外籍看護，但因為小時候聽聞外籍看護會偷東西或偷跑，種種不好的事件讓他對她們印象很差；原PO為了奶奶著想，盼找到一個素質好的看護，因此好奇問該請哪一國的比較妥當。

有不少網友看完紛紛給意見，而有大票過來人跳出來狂推印尼，(圖/ 摘自《批踢踢實業坊》)

有不少網友看完紛紛給意見，「年輕的都可以」、「烏克蘭」、「之前去客戶家送東西，他們請的外勞有夠正」、「現在越來越難請了啦，台男台女當自強」、「絕對不要菲律賓」。

但有大票過來人跳出來狂推印尼，「印尼，真的性情乖順」、「印尼新的，老的比較熟練比較多自己的眉角，新的雖然要教，但配合度比較高一點」、「印尼，學例至少要高中」、「印尼，整體還不錯，少數經驗多的待久了做事會比較有意見」、「年輕印尼，遇過2個年輕印尼都很棒，不要越南，意見很多」、「印尼的比較乖，偶爾小偷懶但人真的很好很善良」。