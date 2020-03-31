【精彩書摘】

我跟老公是在2012 年7 月22 日認識的，我會記得這麼清楚，是因為我們算是一見鍾情，呵呵，那是我第一次有這麼奇妙的感覺。

那是在中視的《超級模王大道》，我們第一次一起當評審，之前我知道他，但只是一個印象，知道他會唱歌，會模仿，是個很有才華的人，但彼此完全不認識。節目開錄前，我們在休息室，他跟邰哥本來就是好朋友，聊天的內容就讓我和黃嘉千笑得臉好痠，他們沒有刻意耍寶喔，只是在對話，但我們就覺得好好笑喔！我覺得他就是一個天生幽默的人呀！

後來正式錄影，我就感覺到他的體貼，當時我坐最右邊，他坐我旁邊，我講話蠻小聲的，如果同時有別的評審講話，我的聲音就會被蓋過去，他聽到我要說話，就幫我向主持人歐弟提醒：「歐弟，劉真老師要講話。」那時我就覺得：咦，他怎麼這麼貼心？

那天下了節目我們還繼續聊天，是我們第一次真正的談上話，後來覺得聊得很開心，他約我吃飯，那次邰哥還是陪客呢！邰哥很有趣，吃飯的時候還不斷幫他美言，說他是很好的男人。

我在和他的相處過程中就覺得他很認真，我們工作久了，總會遇到講話輕浮的人，比如說讚美妳很美呀，或說改天要約一下呀，但妳都可以判斷，他不是誠懇的。然而我老公讓我感覺他是不一樣的，他是真的想要好好認識我！

我們認識沒多久，他就說要介紹哥哥嫂嫂給我認識，他父母已經不在了，哥哥嫂嫂是他最重要的人，他覺得我對他來說是特別的人，所以他一定要讓哥哥嫂嫂見我。我當時雖然很緊張，但是很感動，我看到他對家庭的重視，我也感覺，他對我是認真的，不是那種錄影空檔把妹的心態。

我還記得見哥哥嫂嫂那次，他很認真地跟我說：「妳現在看到的就是我全部的家人了。」感覺很有誠意，迫不及待想把他的一切都讓我知道！

對了，很久以後，我開玩笑問他，在《超級模王大道》第一次認識那天，他是不是一眼就愛上我，所以一直幫我？

但是他不承認耶！他竟然說：「才不是！還不是妳設的陷阱，我都被妳騙啦！」

才不是！哪有！

《1+1大於2 劉真的幸福追愛記》/時報出版提供

(本文摘錄 《1+1大於2 劉真的幸福追愛記》/時報出版提供)