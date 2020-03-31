【精彩書摘】

婚禮是一天的絢爛，重點還是日常，我非常喜歡我們平時的相處關係，我們的生活很妙，大部分是他在房間，我在客廳；他聽音樂，彈吉他或看演唱會找靈感，我則是在想舞蹈的東西，看跳舞的DVD，或是編舞，我們沒有常常膩在一起，可是知道對方也在這個空間裡，我們彼此都覺得很心安。

他是水瓶，我是雙子，正好都是喜歡獨立的星座，我知道水瓶很要求個人的空間，正好我很可以理解這一點，當我感覺到我老公想要一個人的時候，我會很尊重他地退到另一個空間，讓他留在自己的世界，我覺得這個互相理解又互相尊重的氛圍很美，我不一定要把他從他的世界裡拉出來。

反過來，當他也覺得我需要空間的時間，也會蠻體貼我的。我就喜歡他對我的尊重，當了媽麻之後，我仍然保持工作，因為我在婚前就對他說，工作對我來說很重要，尤其是跳舞，舞蹈成就了現在的我，讓我成為很活潑、很有自信、很快樂的女生，是舞蹈成就了劉真，它給我那麼大的養分，不能從我生活中被抽掉，他很能認同與理解。

兩個人的相處，以舞蹈來說，就像跳恰恰一樣，你進一步，我退一步，後退、原地、恰恰恰；你退一步，我進一步，前進、原地、恰恰恰……兩個人都找到了共同的節奏感，就會覺得相處起來很棒。不過，我們倒沒真的一起跳過舞呢！我們互相在工作上都是獨立的，我不會想跟他唱歌，他也不會想跟我跳舞，有趣的是，有時我在家練舞，他看到我的動作，很愛學我，他模仿能力又很好，做的動作都好像，老是逗笑我！

雖然我們不會一起工作，但是我們會彼此給意見，比如他拿著吉他在寫歌，他會唱給我聽，問我的意見。我會當他的歌迷，告訴他喜不喜歡，或我覺得哪段怎麼樣。有時我在家編舞，編教材，或想一些表演的內容，他也會給我意見，雖然我們彼此在對方的領域都不是專門，但是我覺得當你對某種藝術了解到一定程度，大概都可以聽出好壞，給點意見。

我們的人生觀、價值觀都很像，只有一點不太一樣，我是個很愛往外跑的人，比如連續假期保母休假，我們在家帶了幾天霓霓，保母一回來我就會很想出門遛遛；但他是個宅男，他可以一個月都不出門也沒關係！

我看他一直宅在家，會問他要不要跟哥們出去聚會，別一直待在家，我覺得他跟哥們喝點酒聊天很好啊！而且我老公有一點我覺得很好，不管我何時打給他，一定找得到他，除非他正在台上演唱；而即使他在台上，下台也會馬上回電話給我，這點從我們交往到現在，一直都沒有變過喔，我很喜歡這種安全感！

《1+1大於2 劉真的幸福追愛記》/時報出版提供

(本文摘錄 《1+1大於2 劉真的幸福追愛記》/時報出版提供)