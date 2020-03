【精彩書摘】

信仰讓我的心情穩定,我也希望我的寶寶是個性格穩定的寶寶。我對她的期待都放在個性上面,我希望她善良,正直,正面思考,還是一個很懂得分享的小朋友!至於其他外在的事,像是―她一定要會跳舞嗎?她一定要會唱歌嗎?這倒不一定耶!她喜歡什麼我都會盡量培養她,但不需要照誰的路去走。

不過我現在很喜歡和她跳舞,也期待等她大一點,會站,會走,我們就可以一起牽手轉圈圈。有時候我會抱起她,一隻手托起她的手,說:「來,媽麻帶妳跳華爾滋!」然後1 - 2 - 3、2 - 2 - 3……踩著圓舞曲的步伐。

可能是遺傳或是在媽麻的肚子裡有感受過,跳舞的時候,霓霓很撒嬌,她會貼在我的胸口,然後頭靠著我,還會自己換邊。我記得,以前老師說過,跳舞的時候,男生不是架著女生,用架的會讓女生不舒服,而是要把女生捧在手掌心,像是捧在手心上呵護,而我覺得我現在就是把我女兒捧在手心,就像掌上明珠一樣的感覺。

所以我好愛在家抱著她玩,播放爸拔最愛的Lionel Richie 的歌Threetimes a lady,輕輕跟著一起唱:「Yes you're once twice. Three times a lady. And I love you……」然後1 - 2 - 3、2 - 2 - 3……滑著優雅柔和的三拍節奏,看著鏡子裡的我們,畫面好美,她又很小一隻,可以整個被我環抱住,真的是捧在手心呀!

我都已經想好,一定要帶她拍一組跳華爾滋的照片,還設計了好多pose,那將會是我人生中最美的一首華爾滋!

《1+1大於2 劉真的幸福追愛記》/時報出版提供

