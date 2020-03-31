【精彩書摘】

信仰讓我的心情穩定，我也希望我的寶寶是個性格穩定的寶寶。我對她的期待都放在個性上面，我希望她善良，正直，正面思考，還是一個很懂得分享的小朋友！至於其他外在的事，像是―她一定要會跳舞嗎？她一定要會唱歌嗎？這倒不一定耶！她喜歡什麼我都會盡量培養她，但不需要照誰的路去走。

不過我現在很喜歡和她跳舞，也期待等她大一點，會站，會走，我們就可以一起牽手轉圈圈。有時候我會抱起她，一隻手托起她的手，說：「來，媽麻帶妳跳華爾滋！」然後1 － 2 － 3、2 － 2 － 3……踩著圓舞曲的步伐。

可能是遺傳或是在媽麻的肚子裡有感受過，跳舞的時候，霓霓很撒嬌，她會貼在我的胸口，然後頭靠著我，還會自己換邊。我記得，以前老師說過，跳舞的時候，男生不是架著女生，用架的會讓女生不舒服，而是要把女生捧在手掌心，像是捧在手心上呵護，而我覺得我現在就是把我女兒捧在手心，就像掌上明珠一樣的感覺。

所以我好愛在家抱著她玩，播放爸拔最愛的Lionel Richie 的歌Threetimes a lady，輕輕跟著一起唱：「Yes you're once twice. Three times a lady. And I love you……」然後1 － 2 － 3、2 － 2 － 3……滑著優雅柔和的三拍節奏，看著鏡子裡的我們，畫面好美，她又很小一隻，可以整個被我環抱住，真的是捧在手心呀！

我都已經想好，一定要帶她拍一組跳華爾滋的照片，還設計了好多pose，那將會是我人生中最美的一首華爾滋！

《1+1大於2 劉真的幸福追愛記》/時報出版提供

(本文摘錄 《1+1大於2 劉真的幸福追愛記》/時報出版提供)