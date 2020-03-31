近幾年「抖音(TikTok)」手機APP軟體非常熱門，使用者可錄製15秒的短片，以及簡單完成對嘴，加上內建特效，影片也開放留言互動，2017年國際版下載量在美國市場奪下第一，2018年10月全球已高達8億用戶，當然也捧紅不少網路紅人，像這位專門跳印度舞的網紅，短時間內暴增千萬粉絲。
有位印度少女直播主，內容專門拍攝自己跳印度舞的影片，可能因為這題材比較冷門，一直沒什麼觀眾收看，粉絲數量約幾千人，也無法培養一票死忠粉絲，儘管如此她每次拍攝跳舞影片時，一定會化完整妝容、精心打扮，在鏡頭前賣力熱舞。
永遠化著大濃妝的印度少女，某天決定要現場卸妝，表示是送給粉絲的福利，想不到這一卸，變成命運轉捩點，她在鏡頭前拿下假髮、裝飾品，接著開始卸妝，結果從美麗印度少女，搖身一變成「少男」，嚇壞一堆觀眾，但也因為這段卸妝影片，讓他短時間內爆紅，抖音粉絲瞬間增加千萬，晉身網紅行列。
文章來源：liekr
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