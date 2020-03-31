我們在看影視作品時經常會覺得裡面的情節十分浮誇荒謬，但有時候現實卻比戲劇當中的情節還更要加狗血。外國一名男子是全家唯一一名擁有棕色眼球的人，因此他特地買了DNA檢驗盒和父親比對，然而出來的結果卻出乎他的意料，讓他非常崩潰。

這名男子在《Imgur》上發文，表示自己一直以來都很想了解自己的祖先，但父母兩邊的祖父母都在他很小的時候就過世了，就連母親也在2017年因為阿茲海默症的併發症而去世，所以沒辦法實際詢問，不過他知道母親擁有英國與愛爾蘭的血統，父親則擁有德國血統，除此之外就沒有更深入的了解。而男子的家人們幾乎都是漂亮的藍色眼球，只有他有著棕色的眼球，儘管上過生物學後知道這種情形並無不可能，但他仍對於自己的基因感到好奇。

於是，男子買了2組DNA檢測盒給自己和父親測試，然而就在最近答案出爐，他竟與自己的父親竟沒有共同的DNA，這也意味著兩人在過去至少四代沒有共同祖先，這個結果讓男子十分崩潰，他哭著打電話給父親告知這項訊息，但父親堅決不相信，而他則因此每天都難以入眠，「我仍然愛我這一生都稱之為爸爸的男人，他比什麼都要重要」。

此文曝光後，網友們也紛紛留言安慰：「我會去醫院再驗一次，畢竟檢測套組很容易出錯」、「他可能不是你的生父，但仍是你的父親」、「嘿！爸爸不是提供了精子的人，而是真正關心你並養育你長大的好人」。