有不少貓奴都拜倒在貓咪傲嬌、軟萌的魅力下，但你相信嗎？有一種貓咪竟然專門生活在炎熱的沙漠地帶，還專門捕食毒蛇、蜥蜴等爬行動物維生，兇猛的狩獵能力和牠可愛嬌小的外表形成超強烈的對比。國外一間動物園近日特地引進其中一隻，讓民眾一窺牠神秘的面紗。

日本栃木縣的那須動物王國近日加入一名新成員，一隻名叫「傑米爾」〈ジャミール〉的母沙漠貓。傑米爾在阿拉伯語中有美麗的意思，牠動人的大眼睛更是讓人一秒融化，照片在網路上曝光之後，瞬間爆紅，吸引1.7萬人分享和6萬人按讚。

據了解，沙漠貓體長約為50公分，尾巴約30公分長，成年後平均體重在2.7公斤左右，體形和一般家貓差不多，再加上奶油色的皮毛和圓滾滾的大眼睛更讓牠萌度破表，讓牠們得到「沙漠天使」的美稱。但事實上牠卻是兇猛的野生動物，大部分生活在非洲和亞洲的沙漠中，腳掌上的長毛能防止皮膚被炎熱的沙子灼傷，讓牠可以在5至52攝氏度的溫度下生存。特徵是頭部很寬、耳朵又大又尖，腳上有兩個黑色條紋，平常主要以捕食沙漠巨蜥、壁虎、鳥禽昆蟲類維生，甚至還會和毒蛇大戰，因為能從獵物中補充水分也讓牠們幾乎可以不用喝水。

沙漠貓雖然外表酷似家貓，實際上卻是可以獵捕毒蛇的猛獸(影片來源/YouTube/动物世界动物世界/如遭刪除請見諒)

在牠們可愛的外表下隱藏著狂野兇猛的天性，不過卻因為激似家貓讓許多不肖商人捕捉去給別人當寵物飼養，但牠們的身體構造只適合在沙漠中生存，一但離開就容易生病或死去。