社會上總是有好人也有壞人，犯罪的話就會被警方逮捕，還會遭判刑入獄，最嚴重可能被判死刑；但有些犯人可能是女性，甚至是有懷孕的，那她們被判死刑腹中胎兒怎麽辦？原來大多數國家仍會尊重生命，有各種措施，不過，下場卻沒想像中美好。

一些女子年紀輕輕不懂事，交友不慎的話，可能會一起為非作歹，因此不幸入獄服刑，有些犯下滔天大罪，還可能被判死刑，但有些女子入獄後才發現懷孕，難道就免死嗎？通常獄警會先找醫師，替女死刑犯檢查是否真的有孕，屬時的話就會通知相關部門，再重新討論該如何處置。

而基於尊重生命的原則，懷孕的女死刑犯會先被緩刑，讓她能夠順利將胎兒生下，在緩刑期間她們服刑也多半是做較輕鬆的工作；除非她們服刑期間表現良好，就有機會從死刑轉為無期徒刑，或者是等生產後才遭到行刑。但最令人揪心的是，無論女囚犯是生是死，胎兒生下後終究會被送離母親身邊，無法接受母親撫養長大。