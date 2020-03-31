混血兒在大部分人的心目中都是五官立體、長相精緻的模樣，前陣子日本一名長相平凡的男子和俄羅斯正妹結婚，生下了3名正妹混血女兒引起網友們熱議，最近又有綜藝節目前去採訪他們一家，俄羅斯媽媽也曝光了最初和日本爸爸結婚的原因。

日前因為HKT48成員村重杏奈在節目上曝光了自己父母與姐妹的照片而引起網友熱議，更有了「山口縣美人3姐妹」的稱號，最近綜藝節目《人生が変わる1分間の深イイ話》便去到他們家中進行採訪。經了解，除了大姐村重杏奈成為演藝人員外，其他2名妹妹也有著成為明星的夢想，為了支持孩子們，父母兩人都非常節儉辛勤地在維持家計。

而在這次的採訪中，媽媽也曝光了當初選擇嫁到日本的原因，當初她19歲時來到日本工作，而爸爸就是第一個與她講話的人，而且性格非常溫柔體貼，讓人生地不熟的她有了依靠，半年後因為簽證問題她必須返國，爸爸為了追愛竟跑到俄羅斯向她求婚，令她感動不已。