新冠肺炎(COVID-19)疫情影響最劇烈的國家之一日本，知名藝人志村健也因為感染肺炎過世，因此有網友不禁想問，西方國家習慣肢體接觸，親吻擁抱似乎是日常，肺炎大流行「感覺可以理解」，但日本給人印象「乾淨、衛生習慣好」，怎麼疫情會這麼嚴重呢？

網友在論壇PTT上發文表示，看到志村健過世的消息相當震驚，平時也有在關注肺炎相關新聞，認為西方國家人與人接觸頻繁，會大流行不難理解，「最不能理解就是日本，以前去日本覺得環境很乾淨，沒看到什麼親吻擁抱的習慣，也沒看到咳嗽不遮掩、吐痰等骯髒行為，卻是大流行國家之一」，好奇日本整齊乾淨難道是表面。

文章引起網友討論，許多人表示日本人衛生習慣真的很好，會爆發疫情完全是「政策錯誤」，「真的國民習慣好不是表面，會大流行純粹政府施政錯誤，口罩不夠用，也沒有好好宣導疫情嚴重性導致」、「洗手很徹底」、「真的衛生習慣好，但政策不對也白搭」。

但也有在日本工作的網友透露，自己身邊的日本人，感冒非常不愛戴口罩，「雖然不確定是否每個日本人都這樣，但可以確定不是每個人生活衛生習慣都很好」。